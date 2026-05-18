Четыре ассиста Кросби помогли канадцам одержать третью победу подряд на ЧМ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.

Сборная Канады одержала третью победу подряд со старта турнира и лидирует в группе В, набрав 9 очков. Для датчан поражение стало третьим кряду на турнире.