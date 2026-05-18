20:02 18.05.2026
Четыре ассиста Кросби помогли канадцам одержать третью победу подряд на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Канады обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.
  • Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу канадской сборной, Сидни Кросби сделал четыре результативные передачи.
  • Сборная Канады одержала третью победу подряд и лидирует в группе В.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сборная Канады обыграла команду Дании в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии.
Встреча группы B во Фрибуре завершилась со счетом 5:1 (0:0, 0:0, 5:1) в пользу канадской сборной, в составе которой отличились Портер Мартон (41-я минута), Габриэль Виларди (44), Дентон Матейчук (44), Райан О'Райли (52) и Паркер Уозерспун (60). У проигравших шайбу забросил Ник Олесен (51). Форвард сборной Канады Сидни Кросби сделал четыре результативные передачи.
Чемпионат мира по хоккею
18 мая 2026 • начало в 17:20
Завершен
Канада
5 : 1
Дания
40:28 • Porter Martone
(Сидней Кросби, Macklin Celebrini)
43:02 • Габриэль Виларди
(Роберт Томас)
43:33 • Дэнтон Матейчук
(Сидней Кросби, Macklin Celebrini)
51:49 • Райан О'Райлли
(Сидней Кросби, Porter Martone)
59:31 • Паркер Вотерспун
(Сидней Кросби)
50:12 • Ник Олесен
(Миккель Огард)
Сборная Канады одержала третью победу подряд со старта турнира и лидирует в группе В, набрав 9 очков. Для датчан поражение стало третьим кряду на турнире.
Чемпионат мира завершится 31 мая. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
ХоккейСпортСидни КросбиГабриэль ВилардиЧемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)
 
