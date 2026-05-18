Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре мужчина погиб от удара молнии во время ливня.
- Полиция проводит проверку по факту происшествия.
КРАСНОДАР, 18 мая – РИА Новости. Мужчина погиб от удара молнии на улице во время ливня на Ростовском шоссе в Краснодаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД города.
"По предварительной информации, в результате удара молнии на Ростовском шоссе погиб прохожий – 45-летний мужчина", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.
Отмечается, что полиция Краснодара проводит проверку.
