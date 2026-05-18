09:02 18.05.2026 (обновлено: 09:04 18.05.2026)
Кордоба ответил на вопрос, останется ли в "Краснодаре" в следующем сезоне

© РИА Новости / Александр Вильф
© РИА Новости / Александр Вильф
Джон Кордоба. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джон Кордоба, колумбийский футболист «Краснодара», заявил, что не знает, останется ли в команде в следующем сезоне.
  • Кордоба стал лучшим бомбардиром прошедшего розыгрыша чемпионата России с 17 голами и выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25 в составе «Краснодара».
КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Колумбийский футболист "Краснодара" Джон Кордоба заявил, что не знает, останется ли в команде в следующем сезоне.
По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Соглашение нападающего с "Краснодаром" рассчитано до лета 2027 года.
"Я не знаю", - ответил Кордоба на вопрос, останется ли он в команде в следующем сезоне.
Колумбийцу 33 года. Он перешел в "Краснодар" в 2021 году из немецкой "Герты". В составе команды Кордоба выиграл чемпионат России в сезоне-2024/25, в ноябре он стал лучшим бомбардиром в истории "быков".
ФутболРоссияДжон КордобаГертаКраснодар
 
