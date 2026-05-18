Конкурс "Инженерные кадры России" собрал около 6 тыс участников

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая - РИА Новости. Двенадцатый Всероссийский профориентационный технологический конкурс "Инженерные кадры России", состоявшийся в Челябинске, собрал более 2 тысяч команд и почти 6 тысяч участников, интерес к инженерному творчеству растет, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

По данным губернатора, в конце прошлой недели проходил конкурс с международным участием "Инженерные кадры России", финал которого состоялся на площадке дворца спорта "Юность" - участвовали 68 регионов России, а также 3 зарубежные страны.

"Инженерные кадры России" – это по-настоящему яркий проект, полный сильных идей, настоящего драйва, интеллектуальной борьбы, и уже по масштабу видно, как конкурс развивается. Мы проводим его уже в двенадцатый раз. В этом году в конкурсе приняли участие более 2 тысяч команд и почти 6 тысяч участников со всей России. Есть у нас и зарубежные друзья, которые приезжают к нам. Радостно, что в этом году новые регионы присоединились к конкурсу, и что интерес к инженерному творчеству и профессиям будущего становится все сильнее", – цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера.

Губернатор отметил, что Челябинская область – один из сильнейших промышленных регионов России, с большими возможностями для молодежи.

"Возможности для молодежи – это не только образование и работа. Поэтому мы создаем в нашем регионе современную среду для жизни, обновляем общественные пространства, у нас появляется новый транспорт, развиваем спорт, культуру, инфраструктуру, делаем города более комфортными. Ну, а наши предприятия – это по-настоящему современные, высокотехнологичные компании, где можно успешно построить карьеру, и что самое важное, реализовать свои идеи", – подчеркнул глава региона.

По словам Текслера, проекты финалистов уже меняют жизнь вокруг, за каждой разработкой стоят месяцы работы, споры, переделки и маленькие победы.

"Южноуральские команды привезли на финал сразу несколько сильных проектов. Школьники из лицея №120 по заданию Челябинского кузнечно-прессового завода собрали прототип автоматизированного участка внутрицеховой логистики — с роботом-манипулятором, конвейером и AGV-тележкой. Команда "Кванториума" по заданию "КОНАРа" построила модель ледокола "Катерина Великая" в масштабе 1:72, с рабочими винтами и герметичным корпусом. Добиться герметичности было непросто, но именно этот путь от идеи через неудачу к решению и воспитывает настоящего инженера", - написал глава региона на платформе "Maкс".

По словам губернатора, Южный Урал не случайно принимает такой конкурс. "Мы последовательно строим среду, в которой молодому инженеру есть куда расти: университеты с сильными техническими школами, Центр промышленной робототехники, инженерная школа "Сердце Урала", новый межуниверситетский кампус. Все это — возможности для тех, кто хочет создавать, а не просто учиться. Именно эти ребята будут разрабатывать новые решения, развивать промышленность и укреплять технологическое лидерство страны. Мы рады, что это происходит здесь, на Южном Урале", - добавил он.

Директор департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин подчеркнул важность комплексного подхода к профориентации, объединяющего родителей, педагогов, образовательные учреждения и промышленные предприятия, которые вместе помогают детям строить профессиональный и жизненный путь.

"Профориентация сегодня – это один из приоритетов нашей общей работы. Для качественной реализации данного направления министерство просвещения Российской Федерации задействует промышленных партнеров, привлекает педагогов и родителей к сотрудничеству в рамках системы образования. Каждый элемент этой системы важен и необходим для общего успеха. Конкурс ИКаР решает важную задачу – это профориентация на практике, с участием реальных предприятий, которые поддерживают нашу молодежь", – цитирует пресс-служба слова Неумывакина.