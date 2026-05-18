14:57 18.05.2026
Конференция ФЛГР завершила объединение лыжных федераций и сноуборда

Лыжные гонки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конференция ФЛГР завершила процесс объединения лыжных федераций и федерации сноуборда.
  • Федерация лыжных гонок России была переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России.
  • Депутат Госдумы Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы объединенной федерации.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости, Сергей Смышляев. Отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) завершила процесс объединения лыжных федераций и федерации сноуборда, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Отчетно-выборная конференция ФЛГР проходит в понедельник в Москве. Решение было принято единогласно.
Ранее ФЛГР была переименована в Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда России. В ее состав вошли Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Российская федерация горнолыжного спорта, Федерация сноуборда России и Федерация фристайла России.
Также в рамках конференции пройдут выборы председателя Федерации лыжных видов спорта и сноуборда России. Депутат Госдумы глава Ассоциации лыжных видов спорта России Дмитрий Свищев был единогласно выдвинут на пост главы объединенной федерации. Пост главы ФЛГР с 2010 года занимала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.
