Командир одного из отрядов грузинских наемников ВСУ организовал наркобизнес - РИА Новости, 18.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 18.05.2026
Командир одного из отрядов грузинских наемников ВСУ организовал наркобизнес

  • Командир одного из отрядов грузинских наемников ВСУ Гоча Хорава организовал поставки наркотиков в украинские подразделения.
  • Хорава занимается наркобизнесом вместе со своим подельником Антоном Окороковым (позывной «Бес»), их деятельность покрывают экс-командующие украинского оперативного командования «Север» и объединенных сил ВСУ.
  • Гоча Хорава причастен к убийству двух этнических грузин на заправке в Харькове в конце 2025 года.
ЛУГАНСК, 18 мая - РИА Новости. Командир одного из отрядов грузинских наемников ВСУ Гоча Хорава организовал поставки наркотиков в украинские подразделения и батальон "Тбилиси", сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Командир одного из подразделений грузинских наемников Гоча Хорава не только сам активно употребляет наркотики, но и активно занимается их реализацией. Он, пользуясь собственными связями и покровительством экс-командования, организовал поставки крупных партий наркотических веществ в батальон "Тбилиси" и другие украинские подразделения", - рассказали представители силовых структур.
По их информации, Хорава занимается наркобизнесом со своим подельником Антоном Окороковым (позывной "Бес"), с которым познакомился еще во время своего нахождения в составе запрещенного в РФ украинского неонацистского формирования "Правый сектор"*.
"Дельцов" покрывают экс-командующий украинского оперативного командования "Север" Дмитрий Красильников, а также экс-командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. В обмен на наркотики, поставлявшиеся вместе с гуманитарными грузами, они забирали у солдат трофейное оружие, которое затем реализовывалось на черном рынке.
Собеседник агентства уточнил, что, помимо торговли наркотиками и оружием, Хорава причастен к убийству двух этнических грузин на заправке в Харькове в конце 2025 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
