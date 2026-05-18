На Урале женщина получила букет цветов на день рождения и впала в кому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге врачи спасли 62-летнюю женщину, которая впала в кому после получения букета в день рождения, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

« "История невероятного спасения началась после дня рождения свердловчанки с, казалось бы, банальной "аллергии на цветы". Когда именинница из-за быстро нарастающего отека начала задыхаться и потеряла сознание, родственники вызвали скорую помощь", — рассказали в ведомстве.

Женщину доставили в реанимацию Центральной городской клинической больницы № 24 в состоянии анафилактического шока, с отеком Квинке. Там ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через некоторое время выяснилось, что это гипотиреоидная кома, замаскированная под аллергию на цветы.

Врачей насторожила тотальная распространенность отеков в сочетании с облысением: лицо выглядело как луна, глаза угадывались только по ресницам, отечными были и живот, и руки, и ноги. Это состояние встречается очень редко, а летальность достигает 50-80 процентов, уточнили в Минздраве.

"На фоне запущенного гипотиреоза (нарушения функции щитовидной железы) женщина провела неделю в коме, месяц на ИВЛ, перенесла трахеостомию и дренирование сердца ", — отметили в пресс-службе.