На Урале женщина получила букет цветов на день рождения и впала в кому - РИА Новости, 18.05.2026
17:12 18.05.2026 (обновлено: 18:18 18.05.2026)
На Урале женщина получила букет цветов на день рождения и впала в кому

Жительница Урала впала в кому после получения букета цветов на день рождения

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 62-летняя женщина в Свердловской области впала в кому после получения букета на день рождения.
  • Врачи диагностировали у пациентки гипотиреоз, который был замаскирован под аллергию на цветы.
  • Женщину спасли специалисты Центральной городской клинической больницы № 24 Екатеринбурга, после чего она была выписана для реабилитации.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая — РИА Новости. В Екатеринбурге врачи спасли 62-летнюю женщину, которая впала в кому после получения букета в день рождения, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.
"История невероятного спасения началась после дня рождения свердловчанки с, казалось бы, банальной "аллергии на цветы". Когда именинница из-за быстро нарастающего отека начала задыхаться и потеряла сознание, родственники вызвали скорую помощь", — рассказали в ведомстве.

Женщину доставили в реанимацию Центральной городской клинической больницы № 24 в состоянии анафилактического шока, с отеком Квинке. Там ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через некоторое время выяснилось, что это гипотиреоидная кома, замаскированная под аллергию на цветы.
Врачей насторожила тотальная распространенность отеков в сочетании с облысением: лицо выглядело как луна, глаза угадывались только по ресницам, отечными были и живот, и руки, и ноги. Это состояние встречается очень редко, а летальность достигает 50-80 процентов, уточнили в Минздраве.
"На фоне запущенного гипотиреоза (нарушения функции щитовидной железы) женщина провела неделю в коме, месяц на ИВЛ, перенесла трахеостомию и дренирование сердца", — отметили в пресс-службе.
Спустя месяц пациентку выписали для реабилитации.
