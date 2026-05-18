Колосков назвал лучшего тренера и игрока сезона РПЛ

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что считает лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) возглавляющего чемпиона страны петербургский "Зенит" Сергея Семака, а лучшим игроком - колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобу.
"Лучший тренер сезона – это, как всегда, тренер чемпионов страны Сергей Семак. Это совершенно объективно. Лучший игрок, безусловно, Кордоба. Затем назову (нападающего московского "Динамо" Константина) Тюкавина. И, как ни странно это будет звучать – (защитник "Динамо" Николас) Маричаль. Это позитивное открытие сезона, парень играл прекрасно, особенно во второй половине, он прибавлял буквально на глазах", - сказал Колосков.
"Могу также назвать и защитника "Зенита" Нино. Традиционно были заметны (полузащитник "Локомотива" Алексей) Батраков и (хавбек ЦСКА Матвей) Кисляк, но они как-то немного сдали к концу сезона и в трех-четырех последних матчах были малозаметны. А Кордоба, Тюкавин и Маричаль, с моей точки зрения, были наиболее запоминающимися фигурами в нашем футболе", - добавил собеседник агентства.