12:21 18.05.2026 (обновлено: 12:46 18.05.2026)
Колосков назвал лучшего тренера и игрока сезона РПЛ

Колосков назвал Семака лучшим тренером сезона РПЛ, Кордобу лучшим игроком

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал лучшим тренером сезона РПЛ Сергея Семака, возглавляющего петербургский «Зенит».
  • Лучшим игроком сезона Колосков считает колумбийского нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.
  • Среди других выдающихся игроков сезона Колосков отметил нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина и защитника «Динамо» Николаса Маричаля.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что считает лучшим тренером сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) возглавляющего чемпиона страны петербургский "Зенит" Сергея Семака, а лучшим игроком - колумбийского нападающего "Краснодара" Джона Кордобу.
В воскресенье "Зенит" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 1:0 и 11-й раз в своей истории стал чемпионом России, "Краснодар" расположился на втором месте. Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
"Лучший тренер сезона – это, как всегда, тренер чемпионов страны Сергей Семак. Это совершенно объективно. Лучший игрок, безусловно, Кордоба. Затем назову (нападающего московского "Динамо" Константина) Тюкавина. И, как ни странно это будет звучать – (защитник "Динамо" Николас) Маричаль. Это позитивное открытие сезона, парень играл прекрасно, особенно во второй половине, он прибавлял буквально на глазах", - сказал Колосков.
"Могу также назвать и защитника "Зенита" Нино. Традиционно были заметны (полузащитник "Локомотива" Алексей) Батраков и (хавбек ЦСКА Матвей) Кисляк, но они как-то немного сдали к концу сезона и в трех-четырех последних матчах были малозаметны. А Кордоба, Тюкавин и Маричаль, с моей точки зрения, были наиболее запоминающимися фигурами в нашем футболе", - добавил собеседник агентства.
ФутболСпортРоссияВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Джон КордобаСергей СемакНиноДинамо МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Зенит
 
