Эксперт рассказал, какой кофе выбирают россияне старше 50 лет

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Поколение старше 50 лет любит горький кофе, другие вкусы его не интересуют", - поделился он.
Предприниматель рассказал, что устраивал дегустации, на которых подавал горький кофе и кофе с более мягкими вкусовыми качествами и фруктовыми нотками. Представители старшего поколения говорили Хилону, что горький кофе – настоящий, а остальные разновидности – слишком кислые.
"Для старшего поколения кофе с кислинкой непривычен", - отметил бизнесмен.