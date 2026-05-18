Эксперт рассказал, какой кофе выбирают россияне старше 50 лет
05:28 18.05.2026 (обновлено: 05:48 18.05.2026)
Эксперт рассказал, какой кофе выбирают россияне старше 50 лет

Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон рассказал, что россияне старше 50 лет предпочитают горький кофе.
  • По словам предпринимателя, представители старшего поколения считают, что кофе с кислинкой для них непривычен.
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Россияне старше 50 лет любят кофе с горчинкой, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон.
"Поколение старше 50 лет любит горький кофе, другие вкусы его не интересуют", - поделился он.
Предприниматель рассказал, что устраивал дегустации, на которых подавал горький кофе и кофе с более мягкими вкусовыми качествами и фруктовыми нотками. Представители старшего поколения говорили Хилону, что горький кофе – настоящий, а остальные разновидности – слишком кислые.
"Для старшего поколения кофе с кислинкой непривычен", - отметил бизнесмен.
