Диетолог назвала допустимую порцию киви

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Употребление киви вечером помогает улучшить сон, а в день рекомендуется есть до трех штук этого фрукта, рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.
"В день можно съесть три киви. Этот фрукт хорошо влияет на пищеварение из-за фермента актинидина и клетчатки. Кроме того, киви полезно употреблять вечером, поскольку у некоторых людей улучшается качество сна благодаря сочетанию серотонина, витамина С и антиоксидантов", - рассказала диетолог aif.ru.
Нутрициолог напомнила, что киви является продуктом с высокой кислотностью, поэтому если есть его слишком много, особенно натощак, то могут начаться изжога и раздражение слизистой желудка.