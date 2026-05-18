Диетолог назвала допустимую порцию киви

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Употребление киви вечером помогает улучшить сон, а в день рекомендуется есть до трех штук этого фрукта, рассказала диетолог, нутрициолог София Кованова.

Нутрициолог напомнила, что киви является продуктом с высокой кислотностью, поэтому если есть его слишком много, особенно натощак, то могут начаться изжога и раздражение слизистой желудка.