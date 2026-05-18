Более двух миллионов россиян побывали в Китае в 2025 году

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 2 миллионов россиян побывали в Китае в прошлом году и более миллиона граждан КНР посетили Россию, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР могут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.