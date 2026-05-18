Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, кто будет сопровождать Путина в КНР - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:04 18.05.2026
Ушаков рассказал, кто будет сопровождать Путина в КНР

Ушаков: Путина в КНР будут сопровождать 5 вице-премьеров, 8 министров и глава ЦБ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время визита в Китай
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время визита в Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрий Ушаков рассказал о составе российской делегации в КНР.
  • Президента России будут сопровождать пять вице-премьеров.
  • В состав делегации войдут восемь министров, руководители регионов, главы Центробанка и ряда госкорпораций.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в ходе визита в Китай будут сопровождать пятеро вице-премьеров, восемь министров, главы ЦБ и ряда госкорпораций, руководители регионов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Как рассказал Ушаков, российская делегация будет весьма представительная.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Песков рассказал о составе делегации Путина в Китае
Вчера, 12:30
«
"В нее войдут пять заместителей председателя правительства: (первый вице-премьер - ред.) Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко", - сказал Ушаков.
Помощник президента также отметил, что при подготовке поездки услышал от коллег ремарку, что в Китай забирают всех заместителей председателя правительства, оставив премьер-министра Михаила Мишустина одного в Москве. "Могу вас заверить, что мы их доставим обратно целыми и невредимыми", - сказал Ушаков.
Президента в Китае будут сопровождать восемь министров - глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Также, по словам Ушакова, вместе с ним от администрации президента в делегации будут пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и замруководителя администрации Максим Орешкин.
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Дипломаты обсудили российско-китайские отношения в преддверии визита Путина
11 мая, 14:47
«
"Будет председатель Центробанка (Эльвира - ред.) Набиуллина, главы регионов, директора госкорпораций ВЭБ, Росатом, Роскосмос", - сказал Ушаков.
Кроме того, в состав делегации войдут председатели правления Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин.
"Также будут руководители ряда университетов", - добавил Ушаков.
Флаги Росиии и Китая - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Посол России обсудил с представителем МИД КНР подготовку к визиту Путина
11 мая, 14:58
 
ПолитикаКитайРоссияМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоскосмосВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала