Ушаков рассказал, кто будет сопровождать Путина в КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков рассказал о составе российской делегации в КНР.
- Президента России будут сопровождать пять вице-премьеров.
- В состав делегации войдут восемь министров, руководители регионов, главы Центробанка и ряда госкорпораций.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президента России Владимира Путина в ходе визита в Китай будут сопровождать пятеро вице-премьеров, восемь министров, главы ЦБ и ряда госкорпораций, руководители регионов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Как рассказал Ушаков, российская делегация будет весьма представительная.
«
"В нее войдут пять заместителей председателя правительства: (первый вице-премьер - ред.) Денис Мантуров, Татьяна Голикова, Александр Новак, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко", - сказал Ушаков.
Помощник президента также отметил, что при подготовке поездки услышал от коллег ремарку, что в Китай забирают всех заместителей председателя правительства, оставив премьер-министра Михаила Мишустина одного в Москве. "Могу вас заверить, что мы их доставим обратно целыми и невредимыми", - сказал Ушаков.
Президента в Китае будут сопровождать восемь министров - глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, министр культуры Ольга Любимова, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Также, по словам Ушакова, вместе с ним от администрации президента в делегации будут пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и замруководителя администрации Максим Орешкин.
Кроме того, в состав делегации войдут председатели правления Сбербанка Герман Греф и ВТБ Андрей Костин.
"Также будут руководители ряда университетов", - добавил Ушаков.