13:25 18.05.2026
Хинштейн пообещал провести беседу с чиновником, выругавшимся на заседании

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно высказался во время заседания регионального правительства.
  • Губернатор Александр Хинштейн пообещал провести беседу с ним.
БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал провести беседу с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым после того, как тот нецензурно высказался во время заседания регионального правительства.
Губернатор во время совещания рассказал, что поступили жалобы по отсутствию воды в селе Любимовка, и обратился к Зайцеву с просьбой прокомментировать ситуацию. Глава района не заметил включенный микрофон и позволил себе нецензурные выражения в адрес кого-то в кабинете, что стало слышно всем участникам заседания и зрителям прямой трансляции.
После того, как связь наладилась, Зайцев попросил прощения за перебои.
"Да и не только со связью проблема, я так понимаю, и с речевым аппаратом тоже. Отдельно с вами поговорим уже в более закрытом режиме", - ответил Хинштейн.
