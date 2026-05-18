15:56 18.05.2026 (обновлено: 17:29 18.05.2026)
В Роттердаме заявили, что лайнер с хантавирусом не угрожает жителям региона

В Роттердаме исключили угрозу для жителей из-за прибытия лайнера с хантавирусом

© REUTERS / Yves HermanЛюди в защитных костюмах входят на круизный лайнер MV Hondius, пострадавший от вспышки хантавируса, после прибытия в порт Роттердама. 18 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порт Роттердама заявил об отсутствии угрозы для жителей региона из-за прибытия в гавань лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса.
  • Порт принял корабль, так как выполняет функцию карантинного порта в соответствии с Законом об общественном здравоохранении Нидерландов.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Порт нидерландского Роттердама заявил в понедельник об отсутствии угрозы для жителей региона в связи с прибытием в гавань круизного лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка хантавируса.
Круизный лайнер Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, в понедельник прибыл в порт Роттердама.
Как говорится в заявлении, порт Роттердама смог принять корабль, так как он официально выполняет функцию карантинного порта в соответствии с Законом об общественном здравоохранении Нидерландов.
"
"В Роттердаме имеются необходимые процедуры, экспертный потенциал и технические средства для того, чтобы урегулировать данную ситуацию бережно и безопасно. Прямой угрозы для окружающей территории или жителей региона нет", - сообщил порт.
