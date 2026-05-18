Житель Колорадо умер от хантавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Житель округа Дуглас американского штата Колорадо скончался от хантавируса, этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, сообщили власти округа со ссылкой на департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо.

« "Взрослый житель округа Дуглас умер от хантавируса... Этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius", - говорится на сайте пресс-службы округа.

Личные данные умершего не сообщаются. В заявлении со ссылкой на предварительные расследования указывается, что человек заразился от грызунов.

При этом отмечается, что риск широкого заражения в округе остается низким.