Житель Колорадо умер от хантавируса

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Житель округа Дуглас американского штата Колорадо скончался от хантавируса, этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius, сообщили власти округа со ссылкой на департамент здравоохранения и окружающей среды Колорадо.
"Взрослый житель округа Дуглас умер от хантавируса... Этот случай не связан со вспышкой на круизном лайнере MV Hondius", - говорится на сайте пресс-службы округа.
Личные данные умершего не сообщаются. В заявлении со ссылкой на предварительные расследования указывается, что человек заразился от грызунов.
При этом отмечается, что риск широкого заражения в округе остается низким.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно отправилось в прошлые выходные к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы, после чего корабль направился в Роттердам. ВОЗ сообщала о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вариантом вируса "Андес".