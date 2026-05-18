Россиянин из экипажа MV Hondius не обращался за помощью в посольство

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россиянин из состава экипажа лайнера MV Hondius, где произошла вспышка хантавируса, после прибытия в Роттердам в понедельник не обращался за помощью в российское посольство, сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Нидерландах.
"Нам известно о прибытии в порт Роттердама круизного судна Hondius, на борту которого находится гражданин России... На данный момент каких-либо обращений за помощью от российского гражданина в посольство не поступало", - сообщили агентству в посольстве.
"Посольство внимательно отслеживает ситуацию и поддерживает контакт с профильными структурами Нидерландов", - добавил собеседник агентства.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Пассажиры были эвакуированы, после чего в понедельник судно прибыло в порт Роттердама с 25 членами экипажа, двумя медицинскими работниками, а также телом умершей от хантавируса пассажирки на борту. Среди членов экипажа есть россиянин. Все прибывшие отправлены на карантин.