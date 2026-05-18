У британского медика выявили симптомы хантавируса, сообщают СМИ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Симптомы опасного хантавируса выявили у медика с отдаленной заморской территории Великобритании в Атлантическом океане, его доставили в Лондон на лечение, сообщает газета Independent со ссылкой на британское агентство по здравоохранению.
"Медик с симптомами хантавируса с отдаленной британской заморской территории находится на лечении в лондонской больнице", - пишет издание.
По данным газеты, было принято решение доставить медика в Лондон по той причине, что на острове Вознесения, где он находился, нет специализированного учреждения для лечения инфекций.
Кроме того, в воскресенье вечером в Британию должны были прибыть девять граждан страны, которые находились в группе риска, у них симптомы хантавируса не проявились.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно 10 мая прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. ВОЗ 12 мая сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.