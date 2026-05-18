У британского медика выявили симптомы хантавируса, сообщают СМИ

Вспышка хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, три человека скончались, ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Симптомы опасного хантавируса выявили у медика с отдаленной заморской территории Великобритании в Атлантическом океане, его доставили в Лондон на лечение, сообщает газета Симптомы опасного хантавируса выявили у медика с отдаленной заморской территории Великобритании в Атлантическом океане, его доставили в Лондон на лечение, сообщает газета Independent со ссылкой на британское агентство по здравоохранению.

"Медик с симптомами хантавируса с отдаленной британской заморской территории находится на лечении в лондонской больнице", - пишет издание.

По данным газеты, было принято решение доставить медика в Лондон по той причине, что на острове Вознесения, где он находился, нет специализированного учреждения для лечения инфекций.

Кроме того, в воскресенье вечером в Британию должны были прибыть девять граждан страны, которые находились в группе риска, у них симптомы хантавируса не проявились.