Рейтинг@Mail.ru
Эпидемиолог рассказал, как избежать заражения хантавирусом - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:56 18.05.2026
Эпидемиолог рассказал, как избежать заражения хантавирусом

РИА Новости: правильная уборка помета снизит риск заражения хантавирусом

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Тестирование на хантавирус - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic
Тестирование на хантавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неправильная уборка помета грызунов может привести к заражению хантавирусом.
  • Необходимо избегать прямого контакта с экскрементами грызунов и использовать маску при уборке.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Неправильная уборка помета грызунов может привести к заражению хантавирусом, поэтому нельзя прикасаться к нему руками и убирать его без маски, рассказал РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
"Во-первых, не прикасайтесь к мышиным экскрементам руками, без перчаток. Избегайте чистки и выметания помета или, по крайней мере, если вы это делаете, надевайте маску", - сказал Чиккоцци, говоря о том, как избежать заражения хантавирусом.
По его словам, на кораблях должны действовать особые правила на этот счет, потому что крысы могут попасть на судно, когда оно пришвартовывается, и впоследствии могут испражняться на товары и продукты.
"Другой риск - тесный, длительный контакт с человеком, у которого есть симптомы. В этом смысле нужно проявлять такую же осторожность, как и с гриппом: вы же не станете подходить к человеку, который кашляет и чихает, и целовать его. Это общие правила гигиены", - отметил эпидемиолог.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вариант "Андес".
Положительный тест на хантавирус - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
Вирусолог назвал опасную особенность хантавирусов
Вчера, 10:37
 
Здоровье - ОбществоРимАргентинаКабо-ВердеВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала