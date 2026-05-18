Эпидемиолог рассказал, как избежать заражения хантавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Неправильная уборка помета грызунов может привести к заражению хантавирусом, поэтому нельзя прикасаться к нему руками и убирать его без маски, рассказал РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.

"Во-первых, не прикасайтесь к мышиным экскрементам руками, без перчаток. Избегайте чистки и выметания помета или, по крайней мере, если вы это делаете, надевайте маску", - сказал Чиккоцци, говоря о том, как избежать заражения хантавирусом.

По его словам, на кораблях должны действовать особые правила на этот счет, потому что крысы могут попасть на судно, когда оно пришвартовывается, и впоследствии могут испражняться на товары и продукты.

"Другой риск - тесный, длительный контакт с человеком, у которого есть симптомы. В этом смысле нужно проявлять такую же осторожность, как и с гриппом: вы же не станете подходить к человеку, который кашляет и чихает, и целовать его. Это общие правила гигиены", - отметил эпидемиолог.