Эпидемиолог рассказал, как избежать заражения хантавирусом

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Неправильная уборка помета грызунов может привести к заражению хантавирусом, поэтому нельзя прикасаться к нему руками и убирать его без маски, рассказал РИА Новости руководитель отдела медицинской статистики и эпидемиологии Биомедицинского университета Рима Массимо Чиккоцци.
"Во-первых, не прикасайтесь к мышиным экскрементам руками, без перчаток. Избегайте чистки и выметания помета или, по крайней мере, если вы это делаете, надевайте маску", - сказал Чиккоцци, говоря о том, как избежать заражения хантавирусом.
По его словам, на кораблях должны действовать особые правила на этот счет, потому что крысы могут попасть на судно, когда оно пришвартовывается, и впоследствии могут испражняться на товары и продукты.
"Другой риск - тесный, длительный контакт с человеком, у которого есть симптомы. В этом смысле нужно проявлять такую же осторожность, как и с гриппом: вы же не станете подходить к человеку, который кашляет и чихает, и целовать его. Это общие правила гигиены", - отметил эпидемиолог.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Позднее ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев хантавируса, девять из них подтверждены как вариант "Андес".