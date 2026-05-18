Карвахаль покинет "Реал" после 13 лет в клубе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Шестикратный победитель Лиги чемпионов испанский защитник Дани Карвахаль покинет мадридский "Реал" после окончания сезона.
- Клуб и футболист приняли решение не продлевать контракт, который рассчитан до лета 2026 года.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестикратный победитель Лиги чемпионов испанский защитник Дани Карвахаль покинет мадридский "Реал" после окончания сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.
«
"Дани Карвахаль - легенда и символ "Реала", а также академии клуба. Его фотография вместе с нашим любимым и незабвенным Альфредо Ди Стефано, на которой они закладывают первый камень "Сьюдад Реал Мадрид", навсегда останется в сердцах всех мадридистов и в истории нашего клуба. Карвахаль всегда образцово представлял ценности "Реала". Клуб был и всегда будет его домом", - заявил президент "Реала" Флорентино Перес.
Ранее СМИ сообщали, что Карвахаль вошел в число игроков, которые не входят в планы возможного нового тренера "Реала" португальца Жозе Моуринью.
Карвахаль является воспитанником "Реала" и выступает в основном составе клуба с лета 2013 года. Всего он сыграл за "сливочных" 450 матчей и забил 14 мячей. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды - чемпионат Испании, пять раз - клубный чемпионат мира, пять раз - Суперкубок УЕФА, дважды - Кубок Испании и четыре - Суперкубок страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций сезона-2022/23.