Рейтинг@Mail.ru
Карвахаль покинет "Реал" после 13 лет в клубе - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:33 18.05.2026
Карвахаль покинет "Реал" после 13 лет в клубе

Капитан "Реала" Карвахаль покинет клуб после окончания сезона

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДани Карвахаль
Дани Карвахаль - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дани Карвахаль. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестикратный победитель Лиги чемпионов испанский защитник Дани Карвахаль покинет мадридский "Реал" после окончания сезона.
  • Клуб и футболист приняли решение не продлевать контракт, который рассчитан до лета 2026 года.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Шестикратный победитель Лиги чемпионов испанский защитник Дани Карвахаль покинет мадридский "Реал" после окончания сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.
Клуб и футболист приняли решение не продлевать контракт, который рассчитан до лета 2026 года. В субботу "Реал" проведет церемонию в честь капитана. В этот день команда примет "Атлетик" из Бильбао в рамках заключительного тура чемпионата Испании.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Карпин объяснил отсутствие звезды "ПСЖ" Сафонова в заявке сборной России
Вчера, 12:59
«
"Дани Карвахаль - легенда и символ "Реала", а также академии клуба. Его фотография вместе с нашим любимым и незабвенным Альфредо Ди Стефано, на которой они закладывают первый камень "Сьюдад Реал Мадрид", навсегда останется в сердцах всех мадридистов и в истории нашего клуба. Карвахаль всегда образцово представлял ценности "Реала". Клуб был и всегда будет его домом", - заявил президент "Реала" Флорентино Перес.
Ранее СМИ сообщали, что Карвахаль вошел в число игроков, которые не входят в планы возможного нового тренера "Реала" португальца Жозе Моуринью.
Карвахаль является воспитанником "Реала" и выступает в основном составе клуба с лета 2013 года. Всего он сыграл за "сливочных" 450 матчей и забил 14 мячей. Вместе с мадридской командой он шесть раз выиграл Лигу чемпионов, четырежды - чемпионат Испании, пять раз - клубный чемпионат мира, пять раз - Суперкубок УЕФА, дважды - Кубок Испании и четыре - Суперкубок страны. Также в его активе 52 матча и один гол в составе сборной Испании, вместе с которой он становился чемпионом Европы в 2024 году и победителем Лиги наций сезона-2022/23.
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
Спивак позитивно оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 14:25
 
ФутболСпортАльфредо Ди СтефаноФлорентино ПересЖозе МоуриньюЛига НацийДанни КарвахальРеал МадридАтлетик (Бильбао)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала