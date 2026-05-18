Карпин объяснил отсутствие звезды "ПСЖ" Сафонова в заявке сборной России

"Мы предварительно общались, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора", - рассказал Карпин.

"По поводу недовольства - не знаю, ко мне никто не обращался. РФС договорился и нашел трех соперников, чего давно не было. Хорошо, что нашли. Что касается усталости - я не понимаю такого подхода. "Конец сезона" - это просто название. Наши игроки в декабре отдыхали 30–40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май - абсурд. Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10-11 месяцев. У нас же в клубах это скорее начало сезона: три месяца соревновательного периода - март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно", - добавил тренер.