Карпин объяснил отсутствие звезды "ПСЖ" Сафонова в заявке сборной России

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что принял решение не включать голкипера французского "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова в состав сборной России на товарищеские матчи, поскольку вратарю будет тяжело перестроиться после финала Лиги чемпионов.
Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта в Каире, 5 июня - со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. Сафонов в состав не попал, поскольку "ПСЖ" 30 мая в Будапеште встретится с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов.
"Вопрос не в его усталости, а в том, что он дошел до финала Лиги чемпионов, который состоится 30 мая. В случае удачного для клуба исхода будет эйфория после победы, а в случае поражения будет огромное разочарование. Я с ним общался, и мы решили, что будет психологически тяжело перестроиться после такого финала", - приводит слова Карпина сайт Российского футбольного союза (РФС).
На вопрос о невызове нападающего петербургского "Зенита" Александра Соболева и защитника московского "Спартака" Руслана Литвинова Карпин ответил: "Есть нюансы. У нас есть информация об их состоянии, поэтому решили дать им восстановиться. Если мы говорим о полевых игроках, то в итоговом списке 28 человек. При этом нам известно о некоторых проблемах со здоровьем ряда футболистов. Неясно, доедут ли они и смогут ли принять участие в матчах. Поэтому подстраховались и назвали 28 игроков - чтобы был запас, если кого‑то не сможем использовать на этом сборе".
Впервые в своей карьере в заявку вошел 18-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов.
"Мы предварительно общались, и уже по итогам этого общения решили пригласить его на сбор. Что касается игровых качеств Амира, то лучше обсудить их после сбора", - рассказал Карпин.
"По поводу недовольства - не знаю, ко мне никто не обращался. РФС договорился и нашел трех соперников, чего давно не было. Хорошо, что нашли. Что касается усталости - я не понимаю такого подхода. "Конец сезона" - это просто название. Наши игроки в декабре отдыхали 30–40 дней. Говорить, что они устали после примерно 15 официальных матчей с января по май - абсурд. Игроки в европейских чемпионатах играют с августа без пауз, по 10-11 месяцев. У нас же в клубах это скорее начало сезона: три месяца соревновательного периода - март, апрель, май. Говорить об их усталости смешно", - добавил тренер.