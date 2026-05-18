МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Читатели латвийского издания Baltus Balss раскритиковали заявление главы евродипломатии Каи Каллас о якобы желании России, США и Китая разобщить страны Европы.
"ЕС слабый и сильным никогда не будет, потому что это сборище стран. Лебедь, рак и щука. И всю экономику свою сами убиваете своим зеленым курсом", — отметил другой.
"Когда вошли недоразвитые страны Балтии, Румыния и Болгария, судьба Евросоюза стала очевидной. Когда дочь эстонского коммунистического босса вошла в руководство вместе с полоумной Урсулой фон дер Ляйен, судьба ЕС стала неизбежной, и он обречен на распад!" — поделился мнением еще один пользователь.
"Тридцать три года понадобилось, чтобы понять, что никому не нужен союзник с сильной экономикой, нужен холоп и попрошайка. Европа это делала со странами бывшего Варшавского договора, а американцы, в свою очередь, с Европой (притча о копании другому ямы в действии)", — заключил другой читатель.
