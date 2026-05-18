Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
- По заявлению депутата Европарламента Ивана Давида, Кая Каллас не ищет компромиссного решения, а стремится к капитуляции России.
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас неспособна найти приемлемого для России переговорщика, поскольку грезит военным проигрышем Москвы, заявил депутат Европарламента Иван Давид.
На прошлой неделе она отвергла кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.
"Решений в виде мира с компромиссами никто не ищет, а говорят о "справедливом" мире, имея в виду капитуляцию России и вынужденное принятие ею условий как побежденной стороны. <…> Каллас живет мечтой о военном поражении Москвы. Переговорщик с предложением о капитуляции, вероятно, не подошел бы. Трудно найти приемлемого в отношении России партнера, который предложил бы такой "справедливый мир", — рассказал он в интервью газете Parlamentní listy.
В понедельник газета Politico сообщила, что Каллас исключила себя как возможного переговорщика для диалога с Россией. Вместе с тем, в числе кандидатов указываются экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги. Позднее представитель последнего назвал данную информацию журналистскими домыслами.
Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.