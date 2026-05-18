16:43 18.05.2026
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Россией

Макдональд: Россия видит в Каллас дипломата, который не умеет вести переговоры

© REUTERS / Yves HermanГлава дипломатии ЕС Кая Каллас
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Москва видит в ней дипломата, который не владеет дипломатией. Но ведь даже антироссийски настроенный человек мог бы понять, что работа переговорщика заключается в ведении переговоров, а не в публичном противостоянии другой стороне", — написал он в соцсети X.
Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.
На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Позже СМИ узнали, что она решила отказаться от этой роли.
