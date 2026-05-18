Каллас не будет баллотироваться на пост президента Эстонии

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Эстонии, заявив, что эта должность не для нее, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.
Каллас также заявила, что иногда думает, кем она была, если бы не занимала должность главы европейской дипломатии.
"Я путешествую по разным странам, и тогда мне приходит в голову мысль, не могла бы я стать послом в одной из этих стран, но мой муж говорит, что работа посла слишком спокойная для тебя", - добавила она.
Выборы президента в Эстонии состоятся в сентябре этого года.
