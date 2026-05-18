Каллас не будет баллотироваться на пост президента Эстонии

Выборы президента в Эстонии состоятся в сентябре этого года.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не будет баллотироваться на пост президента Эстонии, заявив, что эта должность не для нее, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

« Каллас исключила возможность баллотироваться на пост президента Эстонии , заявив, что эта должность не для нее", - говорится в сообщении.

Каллас также заявила, что иногда думает, кем она была, если бы не занимала должность главы европейской дипломатии.

"Я путешествую по разным странам, и тогда мне приходит в голову мысль, не могла бы я стать послом в одной из этих стран, но мой муж говорит, что работа посла слишком спокойная для тебя", - добавила она.