Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Каллас отказалась от роли переговорщика для диалога с Россией - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 18.05.2026
СМИ: Каллас отказалась от роли переговорщика для диалога с Россией

Politico: Каллас исключила себя как переговорщика для диалога с Россией

© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика для диалога с Россией.
  • Три европейских дипломата считают, что из-за своей антироссийской позиции Каллас не сможет прийти к соглашению с Россией.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В ЕС заявили, что глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика для диалога с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
"Она исключила свое участие, к сожалению", - заявил источник изданию.
Три европейских дипломата, опрошенные изданием, считают, что из-за своей антироссийской позиции Каллас не сможет прийти к соглашению с РФ.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Говорить со стеной". Слова Каллас о переговорах с Россией поразили Запад
Вчера, 17:29
 
В миреРоссияЕвропаГерманияКайя КалласВладимир ПутинГерхард ШредерЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала