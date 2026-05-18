СМИ: Каллас отказалась от роли переговорщика для диалога с Россией

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В ЕС заявили, что глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила себя как возможного переговорщика для диалога с РФ, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
"Она исключила свое участие, к сожалению", - заявил источник изданию.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что пусть европейцы сами выбирают такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.