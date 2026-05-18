Игроки "Акрона" и "Краснодара" вошли в состав сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол и полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини вошли в итоговый состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации футбола Кабо-Верде (FCF).
Беншимолу 24 года. Он выступает в составе "Акрона" с лета 2024 года и в текущем сезоне сыграл 24 матча за клуб, забив десять мячей.
Ленини 29 лет, он является игроком "Краснодара" с сентября 2022 года и в сезоне-2025/26 провел за "быков" 39 встреч, отметившись двумя голами.
Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных с 11 июня по 19 июля пройдет в США, Канаде и Мексике. Сборная Кабо-Верде примет участие в турнире впервые в истории и сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Испании, Саудовской Аравии и Уругвая.