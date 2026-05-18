16:20 18.05.2026 (обновлено: 17:13 18.05.2026)
Яценко не смогла выйти во второй круг отбора на "Ролан Гаррос"

  • Российская теннисистка Полина Яценко не смогла выйти во второй круг отбора «Ролан Гаррос».
  • В матче первого круга квалификации Яценко уступила француженке Кароль Монне со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (4:10).
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская теннисистка Полина Яценко завершила выступление в квалификации Открытого чемпионата Франции, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче первого круга квалификации Яценко (163-я ракетка мира) уступила француженке Кароль Монне (195) со счетом 4:6, 6:4, 6:7 (4:10). Продолжительность встречи составила 2 часа 54 минуты.
По ходу решающего сета Яценко уступала 2:5 и отыграла два матчбола. На тай-брейке россиянка вела со счетом 4:1.
В полуфинале квалификации соперницей Монне станет полька Майя Хвалиньская (116).
