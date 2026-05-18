В Японии двое мужчин проникли в вольер с детенышем макаки Панчем

ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Двое мужчин арестованы в Японии за проникновение в вольер со всемирно известным детенышем японской макаки Панчем, сообщило японское агентство Киодо

Инцидент произошел в воскресенье. Один из молодых людей, 24-летний студент, проник в вольер, представляющий собой устроенную ниже уровня земли "обезьянью горку" в зоопарке Итикава. Он облачился в ростовую куклу, надев на голову маску в виде смайлика. Второй 27-летний молодой человек, назвавшийся певцом, снимал это проникновение на видео.

Как сообщает агентство, они перелезли через ограду и проникли на территорию "обезьяньей горки" - вольера, где живут японские макаки, в том числе и Панч, но были быстро задержаны. Им выдвинуто подозрение в препятствовании работе зоопарка. Оба арестованных свою вину отрицают.