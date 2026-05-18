В Японии двое мужчин проникли в вольер с детенышем макаки Панчем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Двое мужчин арестованы в Японии за проникновение в вольер с детенышем японской макаки Панчем.
- Один из них, 24-летний студент, был одет в ростовую куклу с маской в виде смайлика, а второй, 27-летний молодой человек, назвавшийся певцом, снимал происходящее на видео.
- Им выдвинуто подозрение в препятствовании работе зоопарка, но свою вину они отрицают.
ТОКИО, 18 мая – РИА Новости. Двое мужчин арестованы в Японии за проникновение в вольер со всемирно известным детенышем японской макаки Панчем, сообщило японское агентство Киодо.
Инцидент произошел в воскресенье. Один из молодых людей, 24-летний студент, проник в вольер, представляющий собой устроенную ниже уровня земли "обезьянью горку" в зоопарке Итикава. Он облачился в ростовую куклу, надев на голову маску в виде смайлика. Второй 27-летний молодой человек, назвавшийся певцом, снимал это проникновение на видео.
Как сообщает агентство, они перелезли через ограду и проникли на территорию "обезьяньей горки" - вольера, где живут японские макаки, в том числе и Панч, но были быстро задержаны. Им выдвинуто подозрение в препятствовании работе зоопарка. Оба арестованных свою вину отрицают.
Детеныш японской макаки Панч, которого бросила мать, стал всемирно знаменитым после того, как видео с ним и плюшевой игрушкой орангутана, заменившей ему мать, разошлось в соцсетях.
