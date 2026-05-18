В Якутске развернули ПВР из-за возможных подтоплений

УЛАН-УДЭ, 18 мая – РИА Новости. Два пункта временного размещения развернули в Якутске и поселке Тулагино из-за возможных подтоплений в связи с активной фазой ледохода на реке Лена, сообщает администрация города.

"На территории городского округа "город Якутск" продолжается активная фаза ледохода. В связи с этим, развернуты два пункта временного размещения граждан в случае подтопления населенных пунктов", - говорится в сообщении.