10:45 18.05.2026
В Якутске развернули ПВР из-за возможных подтоплений

В Якутске и Тулагино развернули ПВР из-за возможных подтоплений

Пункт временного размещения. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Якутске и поселке Тулагино развернули два ПВР из-за возможных подтоплений.
  • Пункты временного размещения развернуты на базе школы и центра культуры.
УЛАН-УДЭ, 18 мая – РИА Новости. Два пункта временного размещения развернули в Якутске и поселке Тулагино из-за возможных подтоплений в связи с активной фазой ледохода на реке Лена, сообщает администрация города.
"На территории городского округа "город Якутск" продолжается активная фаза ледохода. В связи с этим, развернуты два пункта временного размещения граждан в случае подтопления населенных пунктов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что один пункт развернут на базе средней общеобразовательной школы в Якутске и еще один в селе Тулагино на базе центра культуры. В пунктах временного размещения выставлены посты охраны общественного порядка и медицинские пункты.
По информации главы города Евгения Григорьева, в сельском округе в составе Якутска Тулагино-Кильдямском наслеге до критической отметки уровня воды осталось 60 сантиметров.
ЯкутскРека ЛенаЕвгений Григорьев
 
 
