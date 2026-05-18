ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира "Палестинского исламского джихада"
15:40 18.05.2026
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира "Палестинского исламского джихада" в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации регионального командира палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в Баальбеке на востоке Ливана.
  • По данным военных, ликвидированный командир руководил присоединением боевиков к боевым действиям на стороне движения "Хезболлах" в Ливане и занимался организацией террористических атак против сил ЦАХАЛ.
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации регионального командира палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" в Баальбеке на востоке Ливана.
"Ночью (в воскресенье) ЦАХАЛ нанесла удар в районе Баальбека и ликвидировала террориста Ваэля Махмуда Абд аль-Халима, который занимал должность командующего группировкой "Палестинский исламский джихад" в районе Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении для прессы.

По данным военных, Аль-Халим руководил присоединением боевиков "Палестинского исламского джихада" к боевым действиям на стороне движения "Хезболлах" в Ливане, а в последнее время занимался организацией террористических атак против сил ЦАХАЛ.
