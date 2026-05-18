В Италии опровергли слухи о кандидатуре Драги на роль визави с Россией
14:34 18.05.2026
В Италии опровергли слухи о кандидатуре Драги на роль визави с Россией

Представитель Драги опровергла слухи о его кандидатуре на роль визави с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Слухи о возможной кандидатуре бывшего премьера Италии Драги на роль переговорщика с Россией от ЕС опровергла представитель политика.
  • Газета Politico писала, что в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией переговорщиками от Европы могли бы стать Меркель, Стубб и Драги.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Слухи в СМИ о возможной кандидатуре бывшего премьера Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от ЕС являются лишь журналистскими домыслами, заявила РИА Новости представитель политика.
Газета Politico писала, что переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией могли бы стать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер Италии Марио Драги.
"У меня нет комментариев. Что касается Драги, то это всего лишь журналистские домыслы", - сказала собеседница агентства.
