Российским ученым помогут превращать исследования в работающие прототипы

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Центральный университет и группа "Т-Технологии" запустили программу трансляционных исследований, способствующую переводу научных открытий и разработок в реальное производство, заявил исполнительный директор Группы Вячеслав Цыганов на конференции "ЦИПР-2026" в Нижнем Новгороде.

По словам Цыганова, которые приводятся в сообщении "Т-Технологий", цель программы — создать механизм, позволяющий ученым из любого города России превратить разработки на ранних стадиях в работающие прототипы и внедрить их в бизнес в качестве пилота.

Центральный университет и группа компаний будут оказывать финансовую, юридическую и методическую поддержку исследовательским командам из вузов и НИИ по всей стране. Отобранные проекты получат доступ к реальным технологическим запросам бизнеса, менторство от ведущих экспертов индустрии, юридическое сопровождение по вопросам интеллектуальной собственности, помощь в подготовке к пилотированию и привлечении венчурного инвестирования.

"Мы будем оказывать всестороннюю поддержку ученым на ранних, самых сложных и высокорисковых этапах исследований. Такая программа существует, например, в Массачусетском технологическом институте", - приводятся в сообщении слова Цыганова.

Принять участие в программе могут исследовательские команды из любых российских университетов и научных организаций. Право авторства интеллектуальной собственности сохраняется за участниками проекта. Финансирование разработок в размере до 5 миллионов рублей направляется непосредственно в счет организации-участника.

Отбор проектов будет осуществляться при участии независимых экспертов. К приоритетным областям отбора относятся цифровая и персонализированная медицина, генетическая терапия с ИИ-оптимизацией, ИИ-дизайн новых белков и противоинфекционных препаратов, использование ИИ для предсказания свойств материалов и создания мультиагентных систем, ИИ-оптимизация урожайности в АПК и роботизированные фермы, а также умная городская логистика, автономные системы кибербезопасности, технологии связи, геопозиционирования и обработки больших данных.

Подать заявки на участие в программе можно до 15 июня 2026 года. Защита пройдет в июле. Исследовательские проекты, прошедшие отбор, начнут работы в сентябре.