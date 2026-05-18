Рейтинг@Mail.ru
В КМЗ рассказали об испытаниях новейшего катера для ледокольного флота - РИА Новости, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:17 18.05.2026
В КМЗ рассказали об испытаниях новейшего катера для ледокольного флота

РИА Новости: начались испытания катера РК‑950 для ледокольного флота РФ

© Фото : Кингисеппский машиностроительный заводКатер РК‑950 для ледокольного флота РФ
Катер РК‑950 для ледокольного флота РФ - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© Фото : Кингисеппский машиностроительный завод
Катер РК‑950 для ледокольного флота РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям новейшего катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах атомного ледокольного флота России нового поколения.
  • Катер предназначен для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий, а при необходимости может быть задействован для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде.
  • Особенностью проекта является возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелкобитым льдом.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям новейшего катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах атомного ледокольного флота России нового поколения, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Россия в настоящее время строит атомные ледоколы нового поколения проекта 22220 типа "Арктика".
Дизель-генератор - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
КМЗ поставит аварийные дизель-генераторы для атомного ледокола "Лидер"
5 марта, 10:27
"Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям нового катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах эксплуатации с атомными ледоколами нового поколения. Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий, а при необходимости может быть задействовано для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде", - сказал Даниленко.
По его словам, девятиметровый катер РК‑950 обеспечивает перевозку людей и грузов между берегом и судном, а также между различными объектами на воде, в том числе нефтяными и газовыми платформами.
"Особенностью проекта является возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелкобитым льдом. Это достигнуто за счет конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса", - подчеркнул директор.
Он уточнил, что корпус катера выполнен из сплава АМг5, что обеспечивает сочетание прочности и малого веса. Полное водоизмещение судна составляет 8,99 тонны при максимальной осадке 0,64 метра и высоте борта 1,7 метра. На борт катер может принимать до 12 человек, включая экипаж.
Энергетическая установка РК‑950 включает два дизельных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый с винтами фиксированного шага, что позволяет развивать скорость хода до 15 узлов и эффективно выполнять широкий спектр задач в интересах флота и портовых служб. Автономность плавания обеспечивается за счет двух топливных баков емкостью по 250 литров.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
КМЗ передал МЧС России 30 аэролодок 650-К с двойным опережением графика
10 марта, 06:05
 
БезопасностьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала