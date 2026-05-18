Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера страны
19:31 18.05.2026 (обновлено: 19:32 18.05.2026)
Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера страны

Минздрав Ирана: травмы от бомбардировок не изувечили внешность Моджтабы Хаменеи

© Фото : Tasnim News AgencyМоджтаба Хаменеи
  • Травмы Моджтабы Хаменеи, попавшего под бомбардировку, не изувечили его внешность, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
  • Верховный лидер получил травму спины, колена и рваную рану за ухом, но травмы не привели к ампутации каких-либо частей тела или инвалидности.
ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Травмы не изувечили внешность верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, попавшего под бомбардировку США и Израиля в марте, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.
"Травмы верховного лидера не носили такого характера, при котором его лицо или в целом внешность были бы изувечены", - приводит слова Керманпура иранское государственное агентство IRNA.
Глава пресс-службы иранского минздрава также сообщил, что травмы не привели к ампутации каких-либо частей тела или инвалидности.
Ранее руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни сообщил, что Моджтаба Хаменеи идет на поправку - у него была травма спины, колена, а также рваная рана за ухом.
Моджтаба Хаменеи сменил на должности верховного лидера своего отца - Али Хаменеи, который погиб в первый же день ударов США и Израиля по Ирану, начавшихся 28 февраля. Новый лидер пока еще не появлялся на публике с момента своего избрания на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта, однако с тех пор его пресс-служба публиковала несколько посланий от имени лидера, которые либо зачитывались ведущими по телевидению, либо распространялись в печатной форме.
