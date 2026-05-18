Минздрав Ирана рассказал о состоянии верховного лидера страны

ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Травмы не изувечили внешность верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи, попавшего под бомбардировку США и Израиля в марте, сообщил глава пресс-службы министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

Глава пресс-службы иранского минздрава также сообщил, что травмы не привели к ампутации каких-либо частей тела или инвалидности.