Лавров пожелал успеха переговорному процессу США и Ирана

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия не старается внедриться в переговорный процесс США и Ирана, желает ему успеха, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не пытаемся внедриться в этот переговорный процесс. Мы желаем ему, этому процессу, успеха", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Симеоном Ойоно Эсоно Ангуе.