Иран не намерен отказываться от прав, предусмотренных ДНЯО, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
ТЕГЕРАН, 18 мая - РИА Новости. Тегеран не намерен отказываться от прав, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, комментируя заявление Вашингтона об обогащении Ираном урана.
Президент США Дональд Трамп 15 мая заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет, однако для этого Вашингтону нужны реальные гарантии соблюдения такой договоренности Тегераном.
"Мы сейчас сосредоточены на прекращении войны. Что касается ядерной тематики, то мы подчеркивали, что мы не намерены отказываться от своих прав, предусмотренных ДНЯО. Мы не обсуждали детали ядерной тематики, и на текущем этапе все наше внимание будет приковано к прекращению войны", - сказал он в ходе брифинга.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив.
США добиваются ограничения ядерных амбиций Ирана, Тегеран же сперва требует гарантий мира и после этого готов обсуждать свою ядерную программу.