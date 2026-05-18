Анохин рассказал про инвестпривлекательность Смоленской области

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Инвестиционная привлекательность для бизнеса является одним из ключевых преимуществ экономики Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Создаем условия, стимулирующие бизнес к реализации проектов и локализации производства в регионе, что соответствует задачам, поставленным президентом России Владимиром Владимировичем Путиным", – написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".

И добавил, что в регионе действует льгота по налогу на имущество организаций. В рамках реализации инвестиционных проектов в промышленности и сельском хозяйстве предприятия освобождаются от налога на новое или приобретенное недвижимое имущество на срок от 3 до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций.

"Для значимых проектов предусмотрен механизм региональных инвестиционных проектов, позволяющий применять пониженную ставку налога на прибыль в размере 10% на срок до 5 лет. Кроме того, для крупных инвестиционных проектов доступна аренда земельных участков без проведения торгов, что применяется при создании новых производств и инфраструктуры", – отметил Анохин.

Еще один из механизмов поддержки – предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заключившим договоры лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями, на возмещение части затрат на уплату первого взноса. Предприниматели могут возместить до 80% понесенных затрат, а бизнес, имеющий статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности – до 99%.

Отдельное внимание уделяется государственным программам микрофинансирования. Предприниматели могут получить микрозаймы до 5 миллионов рублей на льготных условиях, ставка зависит от сферы деятельности и характеристик проекта. Для начинающих предпринимателей, работающих менее двух лет, предусмотрена отдельная программа микрозаймов "СТАРТАП", предоставляющая до 500 тысяч рублей на запуск и развитие бизнеса.