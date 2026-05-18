Мишустин назвал IT-отрасль драйвером российской промышленности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Власти РФ продолжат поддержку ИТ-отрасли, инвестиции в нее окупаются, она является драйвером российской промышленности, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Председатель правительства выступил на пленарной сессии XI конференции "Цифровая индустрия промышленной России", которая проходит в Нижнем Новгороде.
"Мы продолжим поддержку, поскольку уверены, что инвестиции в отрасль информационных технологий окупаются. Она является одним из драйверов нашей промышленности", - сказал Мишустин.