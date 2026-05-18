Индонезия выявила три случая хантавируса
11:47 18.05.2026
Индонезия выявила три случая хантавируса и шесть возможных случаев заражения

Научный сотрудник. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Джакарте выявлены три подтвержденных случая заражения хантавирусом, еще шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением.
  • Власти Индонезии усилили санитарный контроль, в международном аэропорту Сукарно-Хатта введены обязательные медицинские декларации, температурный контроль и визуальный осмотр для прибывающих пассажиров.
ДЖАКАРТА, 18 мая — РИА Новости. Власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных случаев заражения в Джакарте, сообщила глава столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.
"По последним данным по хантавирусу в Джакарте, на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением", — заявила Руспитавати на пресс-конференции.
По ее словам, в Джакарте развернуты группы быстрого реагирования для предотвращения возможного роста числа заболевших.
На фоне усиления мер санитарные проверки ужесточены и в международном аэропорту Сукарно-Хатта, где для прибывающих пассажиров ввели обязательные медицинские декларации, температурный контроль и визуальный осмотр.
По данным индонезийских властей, хантавирус не является новой инфекцией для страны: с 2024 по 2026 год по всей Индонезии было зарегистрировано 23 случая, три из которых закончились летальным исходом.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Судно 10 мая прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. ВОЗ 12 мая сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
