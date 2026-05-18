Индонезия выявила три случая хантавируса

ДЖАКАРТА, 18 мая — РИА Новости. Власти Индонезии усилили санитарный контроль после выявления трех подтвержденных случаев хантавируса и шести возможных случаев заражения в Джакарте, сообщила глава столичного управления здравоохранения Ани Руспитавати.

"По последним данным по хантавирусу в Джакарте , на данный момент у нас выявлены три подтвержденных случая, в то время как шесть подозрительных случаев остаются под наблюдением", — заявила Руспитавати на пресс-конференции.

По ее словам, в Джакарте развернуты группы быстрого реагирования для предотвращения возможного роста числа заболевших.

На фоне усиления мер санитарные проверки ужесточены и в международном аэропорту Сукарно-Хатта, где для прибывающих пассажиров ввели обязательные медицинские декларации, температурный контроль и визуальный осмотр.

По данным индонезийских властей, хантавирус не является новой инфекцией для страны: с 2024 по 2026 год по всей Индонезии было зарегистрировано 23 случая, три из которых закончились летальным исходом.