Мишустин рассказал о внедрении технологий ИИ российскими предприятиями - РИА Новости, 18.05.2026
11:30 18.05.2026
Мишустин рассказал о внедрении технологий ИИ российскими предприятиями

Мишустин: более половины российских предприятий уже внедряют ИИ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает выставку в рамках конференции "Цифровая индустрия промышленной России" в Нижнем Новгороде
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта, заявил Михаил Мишустин.
  • Рынок ИИ в России расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Председатель кабмина в ходе выступление отметил высокие темпы развития технологии ИИ в России.
"Свыше половины предприятий уже вовлечены в процесс внедрения таких технологий. Пока немногие достигли стадии промышленной эксплуатации. А значит, потенциал роста - еще выше", - сказал премьер.
Он добавил, что в России рынок ИИ расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий.
