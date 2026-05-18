Мишустин рассказал о внедрении технологий ИИ российскими предприятиями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта, заявил Михаил Мишустин.
- Рынок ИИ в России расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Более половины российских предприятий уже внедряют технологии искусственного интеллекта, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин
Мишустин в понедельник приехал в Нижний Новгород для участия в пленарной сессии конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). Председатель кабмина в ходе выступление отметил высокие темпы развития технологии ИИ в России.
"Свыше половины предприятий уже вовлечены в процесс внедрения таких технологий. Пока немногие достигли стадии промышленной эксплуатации. А значит, потенциал роста - еще выше", - сказал премьер.
Он добавил, что в России рынок ИИ расширяется почти вдвое быстрее остального сектора информационных технологий.
Мишустин рассказал об уверенном росте производства компьютеров в России
21 октября 2025, 16:00