Футболист "МЮ" Ибрагимов вошел в состав сборной на товарищеские матчи

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов в возрасте 18 лет впервые вошел в состав сборной России по футболу на товарищеские матчи.

Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта, 5 июня — со сборной Буркина-Фасо, 9 июня — с командой Тринидада и Тобаго.

Амир Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Амир Ибрагимов в возрасте 18 лет впервые вошел в состав сборной России по футболу на товарищеские матчи, которые состоятся в конце мая и начале июня, сообщается в Telegram-канале национальной команды.

Сборная России сыграет 28 мая с командой Египта в Каире, 5 июня - со сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня - с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. Также впервые в национальную сборную вызван защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов. В итоговый список не вошли попавшие ранее в расширенный состав Александр Соболев ("Зенит", Санкт-Петербург), Кирилл Глебов (ЦСКА, Москва), Руслан Литвинов ("Спартак", Москва) и Дмитрий Скопинцев ("Динамо", Москва). В сборную России не был вызван вратарь "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов. Парижский клуб 30 мая в Будапеште встретится с лондонским "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин включил в заявку 32 футболиста:

вратари: Денис Адамов ("Зенит"), Антон Митрюшкин ("Локомотив", Москва), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак");

защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба - "Локомотив"), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба - "Ростов", Ростов-на-Дону), Даниил Денисов ("Спартак"), Игорь Дивеев ("Зенит"), Максим Осипенко ("Динамо"), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба - ЦСКА), Мингиян Бевеев ("Балтика", Калининград);

полузащитники: Артем Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков (все - "Локомотив"), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов (все - ЦСКА), Наиль Умяров ("Спартак"), Амир Ибрагимов ("Манчестер Юнайтед", Англия), Антон Миранчук ("Динамо"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед", США), Максим Глушенков ("Зенит"), Максим Петров ("Балтика"), Лечи Садулаев ("Ахмат", Грозный), Никита Кривцов ("Краснодар"), Александр Головин ("Монако", Франция);

нападающие: Константин Тюкавин ("Динамо"), Дмитрий Воробьев ("Локомотив"), Георгий Мелкадзе ("Ахмат").

Ибрагимову 18 лет. Ранее он выступал за юношеские команды "Шеффилд Юнайтед" и "Манчестер Юнайтед". В апреле 2025 года Ибрагимов подписал профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей и забил три мяча за команду до 18 лет, а также сыграл одну встречу за вторую команду, в которой также отличился. Кроме того, на счету уроженца Буйнакска два матча и один гол за юношескую сборную Англии. В 2025 году стало известно, что Ибрагимов сменил спортивное гражданство на российское и получил право выступать за сборную России.