Четыре человека пострадали, упав с транспортера лесоохраны в Приамурье

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых оказались под гусеницами транспортного средства, получили серьёзные травмы в ДТП с транспортером лесоохраны, съехавшим в кювет в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.

В ведомстве сообщили, что пассажиры ехали в транспортере лесоохраны с нарушением правил перевозки. Водитель и один пассажир находились внутри кабины, а остальные 9 человек снаружи, на крыше транспортного средства. При повороте водитель не справился с управлением и транспортёр съехал в кювет.