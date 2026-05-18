Четыре человека пострадали, упав с транспортера лесоохраны в Приамурье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Хабаровском крае транспортер лесоохраны съехал в кювет, четыре человека пострадали.
- Они ехали с нарушением правил перевозки: водитель и один пассажир находились в кабине, остальные — на крыше транспортного средства.
- У пострадавших выявили переломы таза, бедренных костей, ребер, ключиц и закрытые черепно-мозговые травмы.
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Четыре человека, двое из которых оказались под гусеницами транспортного средства, получили серьёзные травмы в ДТП с транспортером лесоохраны, съехавшим в кювет в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции региона.
В ведомстве сообщили, что пассажиры ехали в транспортере лесоохраны с нарушением правил перевозки. Водитель и один пассажир находились внутри кабины, а остальные 9 человек снаружи, на крыше транспортного средства. При повороте водитель не справился с управлением и транспортёр съехал в кювет.
"В момент, когда он (транспортер – ред.) съехал в кювет, люди попадали… двое из них попали под гусеницы", – сообщил собеседник агентства в Госавтоинспекции Хабаровского края.
Представитель ведомства добавил, что 4 человека были доставлены бортом санитарной авиации в больницу Хабаровска. У них выявили переломы костей таза, бедренных костей, рёбер, ключиц и закрытые черепно-мозговые травмы.