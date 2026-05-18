09:33 18.05.2026
В Хабаровске четыре района остались без горячей воды из-за аварии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Хабаровске несколько районов остались без горячей воды.
  • Специалисты ДГК "Хабаровские тепловые сети" устраняют повреждения тепломагистрали ТМ-32 в районе дома №90 по улице Совхозной.
  • Подачу горячей воды восстановят до конца дня.
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Специалисты устраняют повреждения на тепломагистрали в Хабаровске, из-за которых без горячей воды остались жители Железнодорожного, Кировского, Центрального и части Краснофлотского района, сообщает администрация города.
"Специалисты ДГК "Хабаровские тепловые сети" устраняют повреждения тепломагистрали ТМ-32 в районе дома №90 по улице Совхозной. В связи с этим временно ограничена подача горячей воды в следующих районах города: Железнодорожный, Кировский, Центральный, Часть Краснофлотского района", – говорится в сообщении.
В администрации Хабаровска добавили, что причиной работ стало повреждение надземного трубопровода, обнаруженное во время гидравлических испытаний и обещали, что подачу горячей воды восстановят до конца дня.
