США хотят, чтобы их военные могли остаться в Гренландии навсегда, пишут СМИ
23:46 18.05.2026 (обновлено: 23:47 18.05.2026)
США хотят, чтобы их военные могли остаться в Гренландии навсегда, пишут СМИ

WP: США хотят разрешить военным США остаться в Гренландии на неопределенный срок

© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Американские военнослужащие. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США пытаются изменить военное соглашение, чтобы их войска могли бессрочно размещаться в Гренландии, даже если остров получит независимость.
  • Обсуждается возможное вето США на значительные инвестиции в Гренландию, что вызывает неодобрение на острое и в Дании.
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются добиться разрешения для своих военных бессрочно размещаться в Гренландии, даже если остров получит независимость, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на чиновников.
"Соединенные Штаты пытаются изменить давнее военное соглашение, чтобы гарантировать, что американские войска смогут оставаться в Гренландии на неопределенный срок, даже если Гренландия станет независимой", - пишет газета после интервью с американскими, датскими и гренландскими чиновниками.
Помимо этого, по информации издания, обсуждается вето США на любые значительные инвестиции в Гренландию, чтобы якобы исключить рост влияния предполагаемых противников Вашингтона в регионе. Этот пункт переговоров вызывает неодобрение и в Гренландии, и в Дании.
Более того, Вашингтон также заинтересован в добыче в Гренландии нефти, урана и критических минералов.
"Требования США настолько серьезны, что чиновники гренландии видят в них серьезное посягательство на их суверенитет. Несмотря на все разговоры в Дании и США о том, что будущее Гренландии зависит от жителей острова, гренландские чиновники заявили, что американские требования свяжут им руки на несколько поколений", - говорится в материале.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
