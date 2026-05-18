Житель Иркутской области получил срок за госизмену и подготовку диверсии

Правоохранители задержали диверсанта его за попытку поджога релейного шкафа на Восточно-Сибирской железной дороге и за выращивание конопли.

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Иркутской области Артема Асалхудина за государственную измену, подготовку диверсии на железной дороге в Иркутской области и другие преступления, сообщает суд.

"Суд по совокупности преступлений назначил Асалхудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении в канале суда на платформе " Макс ".

Он также лишён права два года размещать публикации, администрировать интернет-сайты, форумы, чаты в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.

Фигурант признан виновным по статьям за публичное оправдание терроризма, приготовление к вступлению в террористическую организацию, подготовку к диверсии, госизмену, обучение диверсионной работе, незаконное приобретение и хранение наркотиков - ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 228, ст. 275, ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 281, ст. 281.2 УК РФ

Усть-Илимского района Суд установил, что подсудимый в сентябре 2022 года в одной из публичных групп в Telegram размещал комментарии, оправдывающие терроризм, а именно действия Зинина Р.А., совершившего террористический акт 26 сентября 2022 года в военном комиссариате города Усть-Илимска Иркутской области . Также в июне 2023 года мужчина установил контакт с представителями украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористической организацией, и сообщил о намерении вступить в ее ряды и участвовать в ее деятельности. В дальнейшем он размещал агитационную символику этой организации в общественных местах в Усть-Илимске, что являлось одним из условий вступления в ее ряды.

В июне 2023 года Асалхудин получил очередное задание от террористической организации по поджогу объекта транспортной инфраструктуры – релейного шкафа на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, для чего прошел обучение диверсионной работе. Но его преступную деятельность пресекли правоохранители. Как уточнило УФСБ России по Иркутской области, житель Усть-Илимска 1983 года рождения был безработным. Его задержали сотрудники УФСБ и СОБР Росгвардии

Своими действиями, направленными на оказание помощи террористической организации и ее представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, Асалхудин совершил государственную измену.