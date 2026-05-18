10:02 18.05.2026
В Иркутской области мужчину осудили на 18 лет за госизмену

Жителя Иркутской области осудили на 18 лет за госизмену и подготовку диверсии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Иркутской области Артема Асалхудина приговорили к 18 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на железной дороге.
  • Подсудимый признан виновным по статьям о публичном оправдании терроризма, участии в террористической организации, подготовке к диверсии, госизмене, обучении диверсионной работе, незаконном приобретении и хранении наркотиков.
  • Асалхудин в июне 2023 года получил задание от террористической организации поджечь релейный шкаф на Восточно-Сибирской железной дороге, но его деятельность пресекли правоохранители.
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая - РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя Иркутской области Артема Асалхудина за государственную измену, подготовку диверсии на железной дороге в Иркутской области и другие преступления, сообщает суд.
"Суд по совокупности преступлений назначил Асалхудину наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении в канале суда на платформе "Макс".
Он также лишён права два года размещать публикации, администрировать интернет-сайты, форумы, чаты в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая интернет.
Фигурант признан виновным по статьям за публичное оправдание терроризма, участие в террористической организации, подготовку к диверсии, госизмену, обучение диверсионной работе, незаконное приобретение и хранение наркотиков.
Суд установил, что подсудимый в сентябре 2022 года в одной из публичных групп в Telegram размещал комментарии, оправдывающие терроризм, а именно действия Зинина Р.А., совершившего террористический акт 26 сентября 2022 года в военном комиссариате города Усть-Илимска и Усть-Илимского района Иркутской области. Также в июне 2023 года мужчина установил контакт с представителями украинского военизированного объединения, признанного в РФ террористической организацией, и сообщил о намерении вступить в ее ряды и участвовать в ее деятельности. В дальнейшем он размещал агитационную символику этой организации в общественных местах в Усть-Илимске, что являлось одним из условий вступления в ее ряды.
В июне 2023 года Асалхудин получил очередное задание от террористической организации по поджогу объекта транспортной инфраструктуры – релейного шкафа на одном из участков Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области, для чего прошел обучение диверсионной работе. Но его преступную деятельность пресекли правоохранители.
Своими действиями, направленными на оказание помощи террористической организации и ее представителям в деятельности, направленной против безопасности РФ, Асалхудин совершил государственную измену.
Кроме того, осужденный в июне 2023 года приобрел семена конопли и различное оборудование для их культивирования, а в квартире создал необходимые условия для посева и выращивания. Правоохранители обнаружили растения и изъяли.
ПроисшествияИркутская областьУсть-ИлимскРоссияВосточно-Сибирская железная дорога
 
 
