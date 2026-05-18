Легионер "Краснодара" назвал Кордобу большой личностью

КРАСНОДАР, 18 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Защитник футбольного клуба "Краснодар" Джованни Гонсалес заявил РИА Новости, что нападающий команды Джон Кордоба превосходит многие факторы и сложности, чтобы побеждать, отметив, что считает его большой личностью.
По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России Кордоба с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира.
"Мы восхищаемся тем, что делает Джон на поле, результаты его каждодневной работы видны в его достижениях. Но мы также восхищаемся и теми вещами, которые он делает в раздевалке, внутри команды, какой вклад вносит со своей стороны. Возможно, некоторые могут не видеть этого, но команда это чувствует", - сказал Гонсалес.
"Он человек, который работает и может превосходить многие факторы и сложности, пробираться через все это и в итоге побеждать. Конечно, мы довольны и рады, что он в нашей команде, потому что если все складывается хорошо для него, то это работает на пользу всей команде. Стоит поблагодарить его за все, что он делает, и отметить, что как личность, он большой человек", - добавил он.
