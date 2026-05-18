В Подмосковье главврач психиатрической больницы оказался в СИЗО за взятки

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО главврача психиатрической больницы по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд избрал Новицкому А.Е. меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 22 суток, до 7 июля 2026 года", - отметили в пресс-службе.