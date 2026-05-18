13:10 18.05.2026
В Подмосковье главврач психиатрической больницы оказался в СИЗО за взятки

Статуя Фемиды. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главврача психиатрической больницы в Подмосковье отправили в СИЗО по обвинению в получении взятки.
  • Алексей Новицкий, главврач ГБУЗ Московской области «Психиатрическая больница №5», получил взятки на сумму 650 тысяч рублей.
  • Деньги передавали за нарушение правил содержания пациентов и предоставление льготных условий медицинской помощи.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Сергиево-Посадский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО главврача психиатрической больницы по обвинению в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Главврач ГБУЗ Московской области "Психиатрическая больница №5" Алексей Новицкий, по данным следствия, совместно с другими фигурантами и иными неустановленными должностными лицами из числа руководства получил взятки на сумму в размере 650 тысяч рублей. Деньги полагались "за совершение действий по содержанию пациентов в отделении больницы в нарушение положения об оказании платных услуг медицинского и немедицинского характера, в предоставлении льготных условий оказания медицинской помощи, в нарушение режима содержания пациентов".
"Суд избрал Новицкому А.Е. меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 22 суток, до 7 июля 2026 года", - отметили в пресс-службе.
