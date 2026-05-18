Россия вернулась в мировой спорт. Больше никакого позора и белых флагов
14:06 18.05.2026 (обновлено: 14:51 18.05.2026)
Россия вернулась в мировой спорт. Больше никакого позора и белых флагов

Российских гимнастов допустили до всех международных турниров с флагом и гимном

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Женщины. Вольные упражнения
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
Великолепные новости в начале новой недели пришли из Международной федерации гимнастики (World Gymnastics), которая допустила российских спортсменов до всех соревнований под своей эгидой. Причем наши атлеты смогут теперь выступать с флагом и гимном. С учетом недавнего похожего решения Объединенного мира борьбы становится ясно. что полноценное возвращении России в мировой спорт попросту неизбежно.

Полный допуск без всяких ограничений

Международная федерация гимнастики отстранила россиян еще в марте 2022 года, поддавшись на общий тренд русофобии. Позже некоторые ограничения были смягчены, что давало возможность нашим спортсменам соревноваться в нейтральном статусе. Тем не менее, Олимпиаду в Париже россияне в гимнастических дисциплинах фактически пропустили за исключением Анжелы Бладцевой, которая, к слову, едва не взяла там медаль в соревнованиях по прыжкам с батута, став пятой.
А вот на предыдущих Играх россияне прекрасно себя проявили в художественной и особенно спортивной гимнастике, завоевав множество наград. Так что для страны это большое дело, а первыми стартами для российских атлетов после допуска с национальной символикой станет этап Кубка мира по акробатике в Болгарии. Руководство Федерации гимнастики России (ФРГ) и министр спорта страны уже высказались об этом радостном событии.
"Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта", - приводит слова главы ФГР Олега Белозерова РИА Новости.
"Федерация гимнастики России была создана в 2024 году из пяти организаций, объединив спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику. Минспорт России поддержал это решение. Одной из целей этой интеграции было приведение системы управления гимнастическими видами в соответствие с международными стандартами, по аналогии с WG. Возглавил федерацию один из крупнейших топ-менеджеров страны, глава РЖД Олег Белозеров. Все это позволило резко активизировать международные связи с WG, придало импульс возвращению наших атлетов в гимнастическую семью", - написал в соцсетях министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.
Реакция в России и перспективы

Не менее восторженно восприняли информацию и в Государственной думе России, а также такие великие в прошлом хоккеисты, как Вячеслав Фетисов.
"Происходит неизбежное. Остается только поздравить наших спортсменов, которые наконец-то перестанут выступать под стыдливым нейтральным статусом", - сказал Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов РИА Новости.
"Я считаю, что это важная победа не только российской, но и всей мировой гимнастики. Незаконное отстранение закончилось, и я надеюсь, что никогда в истории международного спорта больше не будет отстранения атлетов по каким-либо надуманным причинам", - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту РФ Дмитрий Свищев в беседе с РИА Новости.
"Это очень позитивный шаг по отношению к нашим спортсменам и к России. И можно порадоваться за гимнастов, потому что они большие труженики. Сегодня это лучшая команда в мире - и мальчики, и девочки. Я поздравляю всех с таким хорошим и справедливым решением", - отметил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
Несомненно, решения спортивных федераций борьбы и гимнастики придадут новый импульс и сигнал для других организаций, где россияне по-прежнему находятся под незаслуженными санкциями. У них теперь фактически не остается причин, чтобы объяснить недопуск наших атлетов и чем дольше они тянут, тем хуже для них.
