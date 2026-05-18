Белозеров оценил решение World Gymnastics о допуске россиян

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров заявил, что решение исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальным флагом и с государственным гимном является важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества.
В воскресенье исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
"Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта", - приводит слова Белозерова сайт ФГР.
Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
