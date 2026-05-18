Белозеров оценил решение World Gymnastics о допуске россиян

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров заявил, что решение исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальным флагом и с государственным гимном является важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества.