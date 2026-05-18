Рейтинг@Mail.ru
Белозеров оценил решение World Gymnastics о допуске россиян - РИА Новости Спорт, 18.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:45 18.05.2026
Белозеров оценил решение World Gymnastics о допуске россиян

Белозеров назвал решение World Gymnastics о допуске россиян важным шагом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкХудожественная гимнастика
Художественная гимнастика - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Художественная гимнастика. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном.
  • Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России.
  • Белозеров выразил благодарность президенту World Gymnastics Моринари Ватанабе за поддержку принципов открытого международного спорта.
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент Федерации гимнастики России (ФГР) Олег Белозеров заявил, что решение исполкома Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) о допуске российских спортсменов к соревнованиям с национальным флагом и с государственным гимном является важным шагом к укреплению единства мирового гимнастического сообщества.
В воскресенье исполнительный комитет World Gymnastics принял решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям с флагом и гимном РФ.
"Федерация гимнастики России приветствует решение World Gymnastics полностью восстановить в правах российских спортсменов, вернув им возможность выступать под национальным флагом и с государственным гимном. Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта", - приводит слова Белозерова сайт ФГР.
Решение распространяется на все пять видов спорта, входящих в Федерацию гимнастики России: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Ирина Винер - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Винер стала почетным членом Международной федерации гимнастики
15 апреля, 12:05
 
СпортРоссияОлег БелозеровХудожественная гимнастика
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Касаткина
    Л. Самсонова
    76
    53
  • Теннис
    Завершен
    П. Марцинко
    В. Звонарева
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Финляндия
    США
    6
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Канада
    Дания
    5
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    ЦСКА
    81
    100
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бернли
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала